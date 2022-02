Nachruf auf Nico Rubeli – Ein Pionier des Dialogs und ein Kämpfer gegen Antisemitismus und Rassismus Als Gründer der «Christlich-Jüdischen Projekte» und als Initiator des Projekts «Zelt Abrahams» war Nico Rubeli über Basel hinaus ein Vorkämpfer für Frieden und Koexistenz. Simon Erlanger

Wenn er sein enormes Wissen und sein Engagement jungen Menschen vermitteln konnte, war Nico Rubeli (Zweiter v. l.) in seinem Element, wie hier an einem Seminar des Begegnungsprogramms Likrat in Weggis im Jahr 2008. Foto: Simon Erlanger



Er war in seinem Element, wenn er voller Elan und Begeisterung und mit viel Humor sein enormes Wissen teilen konnte. Nichts tat Nico Rubeli lieber, als Jugendliche zu unterrichten, mit ihnen zu diskutieren und sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Seine vielen Freunde schätzten die Abende an schönen Orten, wenn über den Gang der Welt, Theologie, Psychologie, Politik und Religion diskutiert wurde, immer angeregt, immer spannend und zuweilen auch intensiv.

Das unablässige und furchtlose Engagement gehörte zu Nico Rubeli und zeichnete ihn aus. So war seine Stimme während vieler Jahre in den verschiedensten regionalen, nationalen und internationalen Gremien zu hören, gegen Antisemitismus und Rassismus und im Kampf um eine bessere Welt. Nun ist seine so präsente, freundliche und wichtige Stimme für immer verstummt.



Begegnung auf Augenhöhe

Im Alter von 58 Jahren ist Pfarrer Nico Rubeli vergangenen Mittwoch in Bottmingen unerwartet verstorben. Der in Basel und Jerusalem ausgebildete Theologe und Schüler des ebenfalls kürzlich verstorbenen Basler Theologieprofessors Ekkehard Stegemann setzte sich wie dieser zeitlebens für die Begegnung mit dem Judentum ein und kämpfte gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit. Der gerade in diesen Tagen wieder zunehmende Judenhass war für ihn das Grundübel der westlichen Zivilisation und dem Christentum diametral entgegengesetzt. Schon als junger Basler Universitätspfarrer widmete er sich daher dem Dialog zwischen den Religionen und wurde Chefredaktor der dem Verstehen des Judentums gewidmeten Zeitschrift «Judaica».

Als reformierter Theologe orientierte sich Nico Rubeli an der jüdischen Tradition, aus der heraus er das Christentum verstand. Sein Wissen war profund, seine judaistische Bibliothek umfangreich. Foto: zvg

Als Gründer der Basler Christlich-Jüdischen Projekte (CJP) und als langjähriger Präsident und Ehrenpräsident der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft (CJA) sowie als Teilnehmer am «Runden Tisch der Religionen» des Kantons Basel-Stadt bezog er breitere gesellschaftliche und politische Kreise in den interreligiösen Austausch ein. Begegnung baut Angst ab, wie er sagte. Entscheidend waren für ihn dabei der gleichberechtigte Dialog und die Begegnung auf Augenhöhe – Anliegen, die er selbst in zahlreichen Freundschaften gelebt und verwirklicht hat.

Gründer des «Zelt Abrahams»

In vielem, was er tat und in die Wege leitete, war Nico Rubeli ein Pionier. So erweiterte er den Dialog zwischen Judentum und Christentum um den Islam. 2009 gründete er im Basler Rathaus das Projekt Zelt Abrahams, an dem die Basler Muslime, die Kirchen der beiden Basel und die Israelitische Gemeinde Basel teilnahmen und das wie auch schon die CJP von den Regierungen der beiden Basel unterstützt und mitgetragen wurde.

Als Pionier war Nico Rubeli auch mit seiner Firma für Mitarbeiterberatung unterwegs, mit der er vielen Menschen in beruflich schwierigen Situationen helfen konnte. 2014 gab er seine Tätigkeit in Basel weitgehend auf und übernahm ein Bergpfarramt im bündnerischen Filisur. Dort heiratete er seine geliebte Asha. Nach wenigen Jahren zog es die beiden aus den Bergen wieder zurück in die Region. Er übernahm das vakante Pfarramt von Biel-Benken.

Diese Rückkehr war denn wider Erwarten nicht eine Rückkehr in die Möglichkeiten einer weltoffenen Region, die seinem den Menschen zugewandten Naturell entsprochen hätte, sondern ein Ankommen in der Enge. Seine Zeit als reformierter Pfarrer von Biel-Benken war von Verwerfungen und Anfeindungen geprägt. Eine neue Perspektive gab ihm der Verein Evangelische Schweizer Kirche in Israel, der 2020 in Basel gegründet worden ist. Ende Januar erfolgte die endgültige Trennung von Biel-Benken. Er hat sie nur wenige Wochen überlebt. Seine Familie und seine zahlreichen Freunde und Weggefährten vermissen ihn zutiefst.



