Neues Leben mit Ende 50 – Ein Pfarrerehepaar erfindet sich neu Corinne und Thomas Michel-Kundt haben den grossen Neustart gewagt. Heute liegt ihre erste Saison als Ferienanbieter für Abenteuer mit Pferd und Wagen hinter ihnen. Sabine Tschudi

Corinne und Thomas Michel-Kundt bereuen es nicht, ihre Zelte in der Schweiz abgebrochen zu haben und nun in Frankreich Ferien mit Pferden anzubieten. Foto: Sabine Tschudi

Entspannt sitzen Corinne und Thomas Michel-Kundt in ihrer kleinen Dreizimmerwohnung in Fontenois-la-Ville. Die Gemeinde in den Vogesen, die massgeblich daran beteiligt war, dass aus dem Pfarrerehepaar ein Anbieter von Ferien mit Pferd und Planwagen wurde, hat sie ihnen provisorisch zur Verfügung gestellt.

Die Geschichte, wie die beiden, die ursprünglich aus Basel stammen und lange hier gelebt haben, zu ihrer neuen Aufgabe gekommen sind, klingt fantastisch. Angefangen habe alles damit, dass die vier Kinder des Ehepaars gern einmal Ferien am Meer machen wollten. «Wir versprachen es und bemerkten erst später, dass Wunsch und Budget nicht zusammenpassten», sagt Corinne Michel-Kundt. Als Alternative flatterte ihnen ein Prospekt zu: «Ferien mit Ross und Wagen in Frankreich». Die beiden Erwachsenen waren augenblicklich von der Idee fasziniert, und auch für die Kinder schienen die Pferde das unendliche Blau des Meeres ohne grösseren Widerstand zu ersetzen.