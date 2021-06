Wildwuchs bei Corona-Regeln – Ein Patienten-Besuch im Spital ist mitunter kompliziert Fiebermessen, Corona-Test oder nichts – die Spitäler der Region Basel handhaben den Infektionsschutz individuell. Joël Hoffmann

Das private Claraspital hat auch Corona-Patienten behandelt und legt grössten Wert auf Infektionsschutz. Foto: Florian Bärtschiger

Nach über einem Jahr Pandemie vermittelt die Lockerung der Corona-Massnahmen einen Hauch von fragiler Normalität. Dazu gehört auch, dass man nach dem strikten Besuchsverbot nun wieder Angehörigen und Bekannten in den Spitälern beistehen kann. Doch die Besuche können kompliziert oder mühsam sein. So erging es jedenfalls ein paar BaZ-Leserinnen und -Lesern. Sie sind mitunter etwas irritiert über die unterschiedlichen Besucherregeln und verstehen nicht, weshalb die Gesundheitsbehörden keine klaren und einheitlichen Vorgaben machen. In der Tat zeigt ein Vergleich, dass die Spitäler unterschiedlich strenge Vorgaben machen.

