SVP-Präsident riskiert Schmach – Ein Parteichef ohne Platz im Parlament? Marco Chiesa muss zittern Der Tessiner kämpft zu Hause gegen eine Abwahl – und überlässt nationale Auftritte in der Deutschschweiz anderen. Falls er scheitert, könnte das für die SVP zum Problem werden. Charlotte Walser Larissa Rhyn

SVP-Präsident Marco Chiesa sitzt im Ständeratssaal. Wie lange noch? Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Gegenstimmen?» Die Menschen im Saal des Hotels Unione in Bellinzona lachen. SVP-Präsident Marco Chiesa schmunzelt. Es geht um seine Person. Die Tessiner SVP hat Chiesa soeben als Ständeratskandidaten nominiert. Das war reine Formsache. Anders steht es um seine Wiederwahl. Was, wenn Ständerat Chiesa, der Präsident der grössten Schweizer Partei, sein Mandat in Bern verliert?

Politologen sagen, er müsse zittern. Es werde eng für ihn, sagte etwa Claude Longchamp gegenüber «20 Minuten». Der Tessiner Politologe Oscar Mazzoleni spricht von einem «erheblichen Risiko». Das ist aussergewöhnlich, denn in der Regel schaffen Parteipräsidenten die Wiederwahl problemlos. Eine Ausnahme war FDP-Präsident Fulvio Pelli, ebenfalls aus dem Tessin. Vor zwölf Jahren schaffte er die Wiederwahl nur knapp.

Droht nun dem SVP-Präsidenten eine Schmach?

Chiesa gibt sich zuversichtlich an diesem Dienstagabend. Er sagt, dass er nicht zittere. «Ich bezweifle, dass meine Herausforderer die besseren Lösungen für unseren Kanton haben.»

Er will seinen Kanton vertreten

Marco Chiesa ist nicht als risikofreudig bekannt. Jetzt aber geht er «all in». Er kandidiert im Herbst nicht für den Nationalrat, wo ihm ein Sitz so gut wie sicher wäre. Sondern nur für den Ständerat. Damit riskiert er nicht nur seine eigene Wiederwahl – sondern auch seine Zukunft als SVP-Parteipräsident. Denn ein Parteichef, der nicht im Parlament sitzt? Da sind sich die meisten einig: Das ist kaum vorstellbar. Warum macht er das?

Chiesa sitzt nach seiner Nominierung draussen vor dem Hotel Unione und trinkt ein Bier. Mit fester Stimme sagt er: «Ich will im Ständerat Politik machen. Dort hat man eine andere Aufgabe als im Nationalrat. Man vertritt seinen Kanton. Das ist mir wichtig.» Marcel Dettling, der Wahlkampfleiter der SVP, sagt: «Für die Partei wäre eine Absicherung sicher gut gewesen.» Aber doppelt zu kandidieren könne auch als Zeichen der Schwäche gedeutet werden. «Daher verstehe ich den Entscheid.»

«Ich werde sowohl im Tessin präsent sein als auch national. Ich werde alles geben.» Marco Chiesa, SVP-Präsident

Der offizielle Teil der Veranstaltung in Bellinzona ist zu Ende. Chiesa schüttelt Hände. Lässt sich auf die Schultern klopfen. Richtet Grüsse aus. Rund 50 Personen sind an die Nominierungsversammlung gekommen.

In nächster Zeit wird der Parteipräsident viele Tessiner Anlässe besuchen müssen. «Von selber geht es nicht in diesem Wahlkampf», sagt Sergio Morisoli, der Fraktionschef der SVP im Tessiner Parlament. Müsste Chiesa nicht auf der nationalen Bühne präsent sein, in einem Wahljahr? «Es stimmt, meine Agenda ist voll», sagt Chiesa. Offiziell ist er im SVP-Wahlkampf für die Romandie und das Tessin zuständig. «Ich werde sowohl im Tessin präsent sein als auch national. Ich werde alles geben.»

Doch voll im Wahlkampf ist Chiesa noch nicht. Wer seine persönliche Website einsehen will, findet: nichts. «Presto disponibile», «bald verfügbar», steht da nur.

Im Vordergrund stehen andere

2020 tat sich die SVP schwer mit der Nachfolge von Parteipräsident Albert Rösti. Niemand wollte. Chiesa machte es schliesslich. Und wurde daraufhin kritisiert, von fast allen Seiten. Für sein Deutsch, für seine zurückhaltende Art, dafür, dass er nicht als Identifikationsfigur tauge. Im Vordergrund waren andere: Thomas Aeschi übernahm als Fraktionschef die Führung, oft schien es, als ob er auch ausserhalb des Parlaments das Sagen hätte. Beim Klimaschutz-Referendum nahm man vor allem den Walliser Michael Graber wahr. Kurz vor wichtigen Abstimmungen kamen entweder Magdalena Martullo oder Marcel Dettling zum Zug. Und Präsident Chiesa? Blieb unauffällig.

Das passt nicht allen. Doch Vertreterinnen und Vertreter der gemässigteren Kantonalparteien, etwa des Berner Flügels, stützen Chiesa. Obwohl er als Blocher-nah gilt, was den Bernern in der Regel nicht passt. Die Geschäftsführerin der Berner SVP, Aliki Panayides, sagt: «Ich glaube, unserer Basis ist ein Präsident lieber, der drei Sprachen versteht und dafür auf Deutsch auch mal ein Wort suchen muss – als einer, der mit spitzer deutschsprachiger Zunge nur austeilt.»

Die Sprache, immer wieder die Sprache: Jemand aus der Fraktion sagt, Chiesa habe sein Deutsch zwar verbessert. Aber es bleibe schwierig. Als würde man einen Hundertmeterlauf machen und immer 20 Meter weiter hinten starten. Chiesa entgegnet, es wäre interessant, zu sehen, wie sich die anderen Parteipräsidenten in einer Elefantenrunde auf Italienisch oder Französisch schlagen würden.

«Ich muss die Partei nicht prägen», sagt der Präsident. Die SVP habe ein klares Profil.

Für Chiesa ist es kein Problem, dass auch andere Akteure prominent auftreten. Doch wie prägt er seine Partei? «Ich muss die Partei nicht prägen», sagt der Parteipräsident. Die SVP habe ein klares Profil. Er selber pflege vielleicht einen weniger angriffigen Stil als andere. Aber er schätze jene, die mit pointierten Äusserungen Debatten anstiessen.

Chiesa ist nicht der Typ Parteipräsident, der mit Interviews grosse Ideen lanciert. Und er scheint auch nicht der zu sein, der im Hintergrund die Fäden zieht. Der Mitte-Präsident Gerhard Pfister sagt: «Wenn wir mit der SVP zusammenarbeiten, dann läuft das meist über Thomas Aeschi.» So sei es etwa bei der Reform der Altersvorsorge gewesen, der wichtigsten Kooperation der Bürgerlichen in den letzten Jahren.

Der Politologe Lukas Golder sagt: «Letztes Jahr war die SVP in einer Führungskrise, sie sprach nicht mit einer Stimme, jeder schien zu sagen, was er wollte – was ungewohnt ist für die SVP.» Jetzt habe sich das besser eingependelt. Ein wesentlicher Grund ist die Migration. Das liebste SVP-Thema ist wieder ganz oben auf der Agenda. Da tritt die Partei wieder als geübter Chor auf: «Es kommen zu viele, es kommen die Falschen», skandiert Chiesa, skandiert Dettling, skandiert Aeschi. Nicht allen kommt der Slogan gleich natürlich über die Lippen. Aber die Botschaft ist einfach, sie kommt an.

Chiesas grosser Trumpf

In Bellinzona haben sich die letzten Parteivertreter verabschiedet. Chiesa sitzt draussen auf der Terrasse und spricht davon, wie wichtig die SVP-Themen Zuwanderung und Asyl im Tessin seien. Das komme ihm auch bei der Ständeratswahl zugute.

Mag er überhaupt noch Parteipräsident sein? Trotz der Kritik, trotz seiner beiden Kinder, trotz der Strecke Bern–Lugano, die er ständig zurücklegen muss? «Ich bin mit Leidenschaft Parteipräsident», sagt er.

Verliert die SVP die Wahlen, könnte sich Chiesa kaum halten – so war es schon bei seinem Vorgänger Albert Rösti. Aber die Resultate in den kantonalen Wahlen und sämtliche Umfragen sprechen dafür, dass sie gewinnt. Als Sieger wäre Chiesa weniger unter Druck. Auch, weil die harzige Präsidenten-Suche vom letzten Mal in Erinnerung geblieben ist.

Marco Chiesa scheint nicht der Typ Parteipräsident zu sein, der im Hintergrund die Fäden zieht. Foto: Elia Bianchi (Ti-Press, Keystone)

Für seine eigene Wahl hat Chiesa einen grossen Trumpf: Er hat die Lega im Rücken. Deren Wählerinnen und Wähler waren schon vor vier Jahren mitentscheidend, dass er den Sprung in den Ständerat schaffte. SVP und Lega kommen im Tessin auf rund 25 Prozent Wähleranteil, wobei die Lega stärker ist. Politologe Golder sagt: «Das ist eine Hausmacht, die nicht zu unterschätzen ist – auch in einer Ständeratswahl, wo man natürlich über Parteigrenzen hinweg überzeugen muss.» Für ihn sei Chiesa daher der Favorit, aber die Konkurrenz sei stark.

Die SP schickt Bruno Storni ins Rennen, die Grünen treten mit Greta Gysin an. Gefährlich werden könnten Chiesa aber vor allem die Kandidaten der Mitte-Partei und der FDP, Fabio Regazzi und Alex Farinelli. Ihre Parteien hatten jahrelang beide Ständeratssitze inne. Vor vier Jahren wurde mit Ständerat Filippo Lombardi ein national bekannter Politiker abgewählt, ein Schicksal, das nun Chiesa drohen könnte.

«Ich denke, jeder Präsident würde schnell selbst die Reissleine ziehen.» Lukas Golder, Politologe

Politologe Lukas Golder fällt kein Parteipräsident ein, der nicht im Bundeshaus politisierte. Ausser Christophe Darbellay, in einer Übergangsphase, nachdem er nicht zur Wiederwahl angetreten war. «Der Partei würde eine zentrale Plattform fehlen – und ich denke, jeder Präsident würde schnell selbst die Reissleine ziehen.»

Viele in der SVP sehen es ähnlich. Nationalrätin Diana Gutjahr erklärt es so: «Während des Mutterschaftsurlaubs habe ich gemerkt: Wer nicht selbst im Saal oder im Kommissionszimmer sitzt, verpasst das Wichtigste – all das, was sich hinter den Kulissen abspielt.»

Was also, wenn der Präsident der SVP als Ständerat abgewählt wird? Marco Chiesa zuckt mit den Schultern. «Das ist eine hypothetische Frage, die sich heute nicht stellt.» Bei Wahlkampfleiter Marcel Dettling klingt es ähnlich. «Das müssen wir erst beurteilen, falls es tatsächlich so weit kommt.»

Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Mehr Infos Larissa Rhyn ist stellvertretende Ressortleiterin Inland. Zuvor arbeitete sie als Bundeshauskorrespondentin für SRF und die NZZ in Bern. Sie hat Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in Zürich, Montreal und Genf studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.