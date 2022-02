Kommentar zum Therwiler Baustellenkonflikt – Ein Paradebeispiel für unsinniges Beamtentum

Dass die Gemeinde den Anwohnern keine Informationen zur Baustelle an der Ringstrasse gibt, ist unverständlich. Foto: Kostas Maros

Teilweise fehlt es Beamten in staatlichen Verwaltungen am nötigen Feingefühl. Der Vorfall in der Baselbieter Gemeinde Therwil macht dies mehr als deutlich: Dass dem 80-jährigen Senior ein paar – wenige – simple Antworten auf Fragen zu einer Baustelle direkt vor seinem Wohnblock verwehrt geblieben sind, mag rechtlich erklärbar sein, aus zwischenmenschlicher Sicht ist dieses Vorgehen jedoch völlig unverständlich.