Neues Theater in Basel – Ein paar Puppen trotzen dem Coronavirus Seit kurzem hat Basel eine Bühne mehr. Deren Besitzer Michael Huber wagt mitten in der Pandemie-Krise einen mutigen Start. Nathalie Reichel

Kleine Helden, grosse Geschichten: Das Pup-up-Theater an der Inneren Margarethenstrasse spielt temporär familientaugliche Märchenstücke. Foto: Nathalie Reichel

Mitten in dieser verrückten Zeit, in der auch die Kultur vor Corona erneut ein Stück weichen muss und das kulturelle Angebot schrumpft, ja teilweise sogar eingestellt wird, hat in Basel ein neues Theater eröffnet. Genauer gesagt, tat es dies bereits Anfang November in der Nähe der Markthalle. Wer seither die Innere Margarethenstrasse hoch- oder hinunterläuft, wird den grossen, rosaroten Schriftzug kaum mehr übersehen: «Pup-up» steht da ganz fett. Und dann: «Temporäres Figurentheater für Familien». Ja, «Pup-up» ist korrekt geschrieben. Es handelt sich hierbei um ein Wortspiel mit «Puppe», sind doch bei einem Figurentheater Puppen die Protagonisten.