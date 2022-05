Trick gegen Sanktionen – Ein Oligarch hebelt die Sanktionen aus – der Bund ist einverstanden Als der russische Oligarch Andrei Melnitschenko sanktioniert wurde, übertrug er seine Schweizer Milliardenfirma einfach seiner Frau. Der Bund akzeptierte und deckte dieses Vorgehen. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

Am 23. März sieht die ganze Schweiz, was Heinz Tännler von den Russland-Sanktionen des Westens hält. SRF zeigt den Zuger SVP-Finanzdirektor, wie er – anscheinend überrumpelt – davon erfährt, dass Behörden die Vermögen von sanktionierten Russen aufspüren sollten. «Es ist doch nicht an uns, jetzt jede Firma abzuklappern und zu schauen: Ist da alles in Ordnung?», sagt Tännler leicht genervt in die Kamera. «Ich muss nicht wie ein Detektiv dem nachgehen.»