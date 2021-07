Ob «Heicho» oder «Iko»: Hitverdächtig – Ein Ohrwurm, eine Ohrfeige und ohni Znacht ins Bett «Iko Iko» ist aktuell in Italien ein Hit. Das erstaunt nicht. Das Lied taucht seit der Erstaufnahme 1953 regelmässig in irgendwelchen Charts rund um die Welt auf. Markus Wüest

Musiker im berühmten French Quarter von New Orleans. Übername der Stadt: «The Big Easy». Foto: Emily Kask/AFP

Es gibt dieses Lied, das es alle paar Jahre in einer leicht modifizierten Version wieder in eine Hitparade schafft. Aktuell wird es in der Fassung von Manuel e Claudia B. Joy in den italienischen Radiosendern auf und ab gespielt. Das Lied ist seit 1965 unter dem Titel «Iko Iko» bekannt. Das erste Mal veröffentlicht wurde es jedoch 1953 unter dem Titel «Jock-A-Mo». Es stammt aus der Feder des lebenslang in New Orleans beheimateten Musikers James «Sugar Boy» Crawford und hätte eigentlich «Chock-A-Mo» heissen sollen.

Das Lied hat einen derart eingängigen Rhythmus und verbreitet derart rasant gute Laune, dass sein anhaltender Erfolg nicht weiter verwundert. Nur wenn es um den Text geht, wird es kryptisch. Wobei der Anfang noch leicht verständlich ist. Da sitzen zwei Grossmütter an einem (Lager-)Feuer, und dann sagt die eine «Grandma» zur anderen «Grandma», sie werde ihr die Fahne anzünden. – «I'm gonna set your flag on fire!»

