BAG in der Kritik – Ein oberster Arzt soll durch die Corona-Krise führen Das Bundesamt für Gesundheit gerät bei der Bewältigung der Pandemie immer mehr unter Druck, weil an seiner Spitze ein Ärztemangel herrscht. Adrian Schmid , Denis von Burg

Im Frühjahr stieg Daniel Koch zum Mister Corona auf, während BAG-Chef Pascal Strupler im Hintergrund blieb. Foto: Anthony Anex (Keystone) 1 / 1

Gesucht ist ein neuer Mister Corona. Seit Daniel Koch pensioniert ist, schlittert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ohne spürbare Leaderfigur durch die Notlage – und macht dabei nicht den besten Eindruck. «In grossen Krisen sind an der Spitze Leader mit Fachkompetenz gefragt. Das erhöht die Glaubwürdigkeit», sagt Felix Gutzwiller, Alt-FDP-Ständerat und emeritierter Professor für Sozial- und Präventivmedizin. Als Beispiel nennt er Anthony Fauci in den USA. Gemäss Gutzwiller würde es helfen, gäbe es in der Schweiz «eine Art oberster Arzt».