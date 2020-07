Tom Lüthis Rückschlag in Jerez – Ein Nuller nach der Aufholjagd Beim Berner läuft es auch nach der Wiederaufnahme der Motorrad-WM noch nicht. Auf Platz 11 liegend, schied der Emmentaler nach einem Ausrutscher aus. Marco Keller

Tom Lüthi stürzte in Jerez und holte somit keine Punkte. SRF

Allzu viel Optimismus war bei Tom Lüthi nicht angebracht, nachdem er am Vortag im Training sogar das Q2 verpasst und nur Platz 19 belegt hatte. In wie weit ihn dabei sein Trainingssturz vom Freitag beeinträchtigt hatte, ist nicht klar. Der Berner erwischte aber in der brutalen Mittagshitze von Jerez einen guten Start, machte rasch vier Plätze gut, schaffte dann sogar den Sprung auf Platz 12, und war nach einem Drittel der Renndistanz sogar in den Top Ten.

Drei Runden vor Schluss schien also noch vieles möglich, Lüthi gehörte der ersten Verfolgergruppe an. Doch dann nahm der Berner zu viel Risiko und rutschte in Kurve 8 von der Piste. Damit bleibt er auf den sechs WM-Punkten vom Saisonstart in Katar kleben, und ist in der Weltmeisterschaft nach zwei Rennen mit Zwischenrang 14 schon zurückgebunden.

Lüthi ist nicht aber der einzige WM-Mitfavorit, bei dem es noch harzt. Jorge Navarro, in Katar auch nur Sechster geworden, schied unmittelbar nach dem Start aus, und musste sich damit einen Nuller notieren lassen. Den Tagessieg holte sich Luca Marini, der Halbbruder von Valentino Rossi, vor Tetsuta Nagashima, dem Japaner, der die WM-Zwischenwertung nach zwei Rennen klar anführt. Am kommenden Sonntag geht es wiederum in Jerez weiter.

Keine guten News gibt es von Jesko Raffin. Der Zürcher, dem seit Stürzen im Wintertraining das Vertrauen fehlt, klassierte sich lediglich als 21.