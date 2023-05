Kurzfilm-Festival «look & roll» 2023 – Ein Nischen-, aber kein Minderheitenfestival Gerhard Protschka ist der Gründer des international renommierten Basler Kurzfilm-Festivals «look & roll». Nach der diesjährigen Ausgabe am 7. Mai zum Thema Behinderungen will Protschka, der selber schwerhörig ist, die Leitung an die nächste Generation weitergeben. Nick Joyce

Gerhard Protschka, Gründer und Leiter des Kurzfilm-Festivals «lock & roll», gibt sein Amt diesen Monat ab. Foto: Nicole Pont

Brianna Deeprose wird die Leitung des Kurzfilm-Festivals «look & roll» ab Mitte dieses Jahres als Nachfolgerin von Gerhart Protschka übernehmen. Foto: Nicole Pont

Wie viele Menschen in seinem Alter trägt auch Gerhard Protschka ein Hörgerät. Dass der 63-jährige deutsche Staatsbürger heute schwerhörig ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schliesslich leitet er seit 2006 das Basler Kurzfilm-Festival «look & roll», das ein breites Publikum für das Thema Behinderungen sensibilisieren soll. «Ich bin ziemlich froh, dass ich mich schon lange mit diesem Thema auseinandersetze», sagt Protschka beim Gespräch unweit der Kasernen-Buvette. «So gerate ich nicht wegen des schleichenden Verlusts eines Sinnesorgans in Panik.»

Am 7. Mai veranstaltet Protschka seine letzte Ausgabe von «look & roll» im KHaus. Dann will er die Leitung des international renommierten Festivals an Brianna Deeprose übergeben. «Ich bin inzwischen so weit, dass ich auch bei deutschsprachigen Filmen auf die Untertitel schaue», gibt er zu. «Und Gespräche mit mehreren Menschen in unterschiedlichen Sprachen in einem lärmigen Festivalumfeld sind für mich nahezu unmöglich.»

Gerhard Protschka kam Ende der 1980er-Jahre nach Basel, um beim Birkhäuser-Verlag zu arbeiten. Später war der gelernte Buchhändler als Eventmanager für den Zürcher Zoo tätig, ehe er die Leitung des Ressorts «Zugang und Integration» beim grössten Schweizer Behindertenverband Procap übernahm. «Einer meiner vielen Chefs hat mir einmal gesagt, ich sei unführbar, leiste aber immer gute Arbeit», blickt Protschka heute auf seine bewegte Laufbahn zurück.

Statt im Stadtkino auf dem Kasernenareal

Bei Procap entwickelte Protschka Projekte wie Kulturmonitor.ch, eine Internetplattform, auf der die Zugänglichkeit von Theatern, Kinos und Museen für seh-, hör- und gehbehinderte Menschen dokumentiert werden konnte. Gleichzeitig suchte er nach Filmen zum Thema Behinderungen, die in Schulen gezeigt werden könnten. So kam Protschka auf die Idee, ein eigenes Kurzfilmfestival zu gründen.

Seit der Inkraftsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004 habe sich in der Schweiz für behinderte Menschen viel getan, gibt Protschka zu. Umso mehr überrascht es, dass «look & roll» seit 2020 nicht mehr im Basler Stadtkino stattfindet, sondern auf dem Kasernenareal. «‹Look & roll›» präsentiert seine Beiträge in zahlreichen Schweizer Städten, meist aber nicht in Kinos», erklärt Protschka. «Die Säle haben meistens nicht die Kapazität, mehr als zwei Rollstuhlfahrer aufs Mal aufzunehmen, praktisch keines ist in der Lage, Audiodeskription auszugeben, und auch Induktionsschleifen sind Mangelware. Im KHaus haben wir viel bessere Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse eines diversen Publikums einzugehen.»

«Look & roll» sei vielleicht ein Nischenfestival, meint Protschka, aber ganz sicher kein Minderheitenfestival. Für ihn ist das Thema «Leben im Alter» genauso wichtig wie die angemessene Repräsentation behinderter Menschen. Beide Themen würden trotz ihrer steigenden gesellschaftlichen Relevanz aber oft verdrängt: «In der Regel machen wir uns erst dann Gedanken, wie wir als alte Menschen leben wollen, wenn wir bereits ein gewisses Alter erreicht haben.»

«Da kommt einiges auf mich zu.» Brianna Deeprose, designierte Leiterin des Kurzfilm-Festivals «look & roll»

Hätte Brianna Deeprose sich nicht auf eigene Initiative bei Protschka gemeldet, wäre die Geschichte von «look & roll» vielleicht schon zu Ende. Die meisten Menschen, die sich um seinen Job bewarben, hätten zu wenig Affinität zum Thema Behinderungen und keine Ahnung von digitalen Medien gehabt, sagt Protschka. Dabei seien diese für ein Festival wie «look & roll» enorm wichtig. «Ich will mich selber nicht mehr mit sozialen Netzwerken befassen müssen. Das sollen jüngere Kolleginnen und Kollegen tun, die damit vertraut sind.»

Als studierte Prozessgestalterin und Grafikerin versteht die 28-jährige Brianna Deeprose einiges von digitalen Medien; in ihrer Diplomarbeit für die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel ging es auch um das Thema Behinderungen. Trotz dieser guten Voraussetzungen hat Deeprose grossen Respekt vor ihrem neuen Job. «Ich weiss nicht, wie Gerhard ein internationales Filmfestival ganz allein von zu Hause aus aufgebaut hat», sagt sie. «Da kommt einiges auf mich zu.»

Unter Deeproses Führung wird «look & roll» bald neue Räumlichkeiten in der St.-Johanns-Vorstadt beziehen. Gerhard Protschka freut sich darauf, die Verantwortung für das Festival an seine Nachfolgerin abgeben und sich neuen Projekten widmen zu können. «Sobald das Festival weggezügelt ist, stelle ich bei mir einen Billardtisch auf», verrät er.

«Look & roll» 2023 Infos einblenden Weil das bisherige Leitungsteam sich 2023 von «look & roll» zurückzieht, erlaubt es sich bei der diesjährigen Ausgabe einen Rückblick auf die lange Geschichte des Festivals. So enthält das Programm dieses Jahr auch viele von Gerhard Protschkas persönlichen Favoriten. Dazu gehören der oscarprämierte Animationsfilm «Harvie Krumpet» (Australien, 2003) und der mittreissende Tanzfilm «The Cost of Living» (England, 2004). Anders als bei bisherigen Festivalausgaben wird der internationale Wettbewerb nicht von einer Fachjury entschieden: Im KHaus bestimmt das Publikum den besten Film im Wettbewerb. (nj)

