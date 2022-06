NFT ist heutzutage fast in aller Munde. Doch wer weiss schon, was dahintersteckt? Nina Röhrs, ausgewiesene Fachfrau auf diesem Gebiet, hat unsere Fragen dazu beantwortet.

«Ein NFT kann man sich auch an die Wand hängen»

Ein NFT-Kunstwerk an der Art Basel Miami Beach.

Was ist ein NFT?

Frau Röhrs, wie ist der NFT-Boom entstanden?

Da gibt es einige Erklärungsansätze. Seit es digitale Medien gibt, gibt es Künstler, die digital arbeiten. Lange Zeit haben Kreative ihre Bildwelten gratis auf Plattformen wie Facebook oder Instagram geteilt. Während der Corona-Pandemie ging es dann aber vielen Künstlern finanziell schlecht, und sie konnten es sich nicht mehr leisten, so etwas «for free» zu machen. Gleichzeitig brauchten die Tech-Firmen, die Blockchains entwickeln, Anwendungsfälle. So hat es sich ergeben, dass Künstler vermehrt ihre Werke via NFT auf die Blockchains gebracht haben.