Männer, Männer, Handelskammer – Ein Neujahrsempfang (fast) ohne Frauen Der beliebte Anlass der Handelskammer beider Basel glich einer vertrauten Männerrunde. Eva Christ, Präsidentin des basel-städtischen Appellationsgerichts, plädiert daher für eine Quote.

Dorothea Gängel Kurt Tschan

Der Neujahrsempfang im UBS-Forum wurde wieder einmal von Männern dominiert. Foto: HKBB

Die Basler Wirtschaft ist krisenresistent, selbstbewusst, erfolgreich und in erster Linie männlich. Das wird auch am traditionellen Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel vom Montagabend in der Kundenhalle der Grossbank UBS deutlich. Weibliche Gäste sind unter den 750 geladenen Gästen klar in der Minderheit.