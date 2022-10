Architektur in Ebmatingen

Das umgebaute Haus in Ebmatingen ZH ist ein Beispiel für eine typische Verdichtung in einem Einfamilienhausquartier.

Herr Moos, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Roger Moos: Dieses Projekt ist für uns in vielerlei Hinsicht speziell: Das von einem Generalunternehmer erstellte Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Durch den Umbau wurde es zu einem 2-Generationen-Haus für meine Mutter sowie für meine Schwester und deren Mann. Zudem war ich als Miteigentümer Architekt und Bauherr gleichzeitig. Aus raumplanerischer Sicht ging es um die Verdichtung eines typischen Einfamilienhausquartiers in der Zürcher Agglomeration. Architektonisch standen die Themen «Weiterbauen» und «Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz» im Vordergrund.