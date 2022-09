Kaiseraugst – Ein neuer Kindergarten für das neue Quartier Im Osten von Kaiseraugst wird fleissig gebaut – im Gebiet Wurmisweg West entstehen derzeit mehrere Hundert Wohnungen. Dazu kommt nun auch ein neuer Kindergarten. Dieser soll schon bald eingeweiht werden. Tobias Burkard

In Kaiseraugst entsteht ein neuer Kindergarten – ab Januar 2023 beginnt der Unterricht. Foto: Dominique Meienberg

Babyboom in Kaiseraugst: Die Gemeinde wächst und wächst. Im Gebiet Wurmisweg West entstehen derzeit 116 Mietwohnungen und 106 Eigentumswohnungen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen nochmals 100 neue Wohnungen entstehen. Um dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken, hat die Gemeindeversammlung im Jahr 2020 den Bau eines neuen Doppelkindergartens beschlossen. Dafür wurde ein Kredit von 1,7 Millionen Franken genehmigt – nun steht der Kindergarten kurz vor der Einweihung.

Die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten haben im Dezember 2021 begonnen. Mittlerweile ist der Rohbau erstellt, und die abschliessenden Arbeiten für die Wand- und Bodenflächen sind im Gange. Zu diesem Anlass fand diese Woche ein Baustellen-Apéro statt. An diesem wurde die gute Zusammenarbeit von allen Seiten gelobt.

Unterricht beginnt im Januar 2023

Noch im Oktober soll die Übergabe an die Gemeinde erfolgen, wie der Projektleiter bei der Ernst Frey AG, Michel Jost, gegenüber der «Fricktaler Zeitung» erklärt. Die sei zwei Monate früher als ursprünglich vorgesehen, so Jost weiter. Möglich sei dies dank der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Firmen. Im Januar 2023 werde dann der Unterricht beginnen. Die Räumlichkeiten sollen Platz für rund 50 Kinder bieten.

Der Neubau hat auch strategische Gründe: So werden die bestehenden Kindergärten Liebrüti und Violaweg in den kommenden Jahren saniert werden. Dann biete der Neubau eine Ausweichmöglichkeit. «Der Kindergarten ist für das ganze Wohngebiet östlich der Giebenacherstrasse strategisch sehr gut gelegen», so Thomas Kaiser von der Schulleitung Kaiseraugst. Der Neubau wird auch von den künftigen Nutzerinnen und Nutzern mit Freude erwartet. Besonders die hellen Räumlichkeiten und die verschiedenen Gruppenräume werden von der Kindergärtnerin Sabine Heiz gemäss dem Bericht in der «Fricktaler Zeitung» hervorgehoben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.