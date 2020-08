Mein Tagebuch – Ein neuer Job und ein spezieller Saisonstart So hat FCB-Spielerin Jana Brunner die vergangene Woche beim Basler Fussballclub den Saisonstart ihrer Mannschaft erlebt. Luc Durisch

Ein Bild aus früheren Zeiten: Jana Brunner kann zurzeit nicht auf dem Platz stehen. Foto: Jana Brunner

Montag: «Eisbad» im Bach

Die neue Woche beginnt für mich mit lockerem Regenerationstraining. Ich wärme mich mit leichtem Joggen auf dem Laufband ein und gehe dann zu lockerem Krafttraining über. Nach der Einheit muss ich einige geschäftliche E-Mails beantworten. Dann steht der zweite Teil des Regenerationsprogramms an: Ich nehme mit meiner jüngeren Schwester ein «Eisbad» im Bach in Altstätten. In der Ostschweiz wohnt meine Familie. Ich verbringe, wenn es meine Spiele zulassen, oft das Wochenende dort. Den Nachmittag nutze ich für die Vorbereitung auf das Studium, das nächste Woche wieder losgeht. Ich studiere an der Fernfachhochschule Zürich im 7. Semester Betriebsökonomie. Am Montagabend habe ich stets Unterricht, den Rest des Stoffes erarbeite ich im Selbststudium.

Dienstag: Das Knie schmerzt

Die Arbeit ruft. Ich bin zu 30 Prozent auf der FCB-Geschäftsstelle angestellt. Also fahre ich drei Stunden mit dem Zug von der Ostschweiz nach Basel. In Basel lebe ich mit meiner Teamkollegin Melanie Huber in einer WG. Diese muss heute wieder auf Vordermann gebracht werden: Ich erledige den Haushalt, wasche die Wäsche, putze die Wohnung und gehe einkaufen.

Am Nachmittag habe ich einen geschäftlichen Termin mit einer anderen FCB-Mitarbeiterin. Sie erklärt mir ihre Aufgaben, weil ich ab morgen ihren Job übernehmen darf. Danach geht es für mich in die Physio. Ich habe mir im Januar das Kreuzband angerissen. In der Corona-Zeit habe ich einen guten Aufbau gemacht und konnte die Vorbereitung ganz absolvieren. Nun aber sind die Schmerzen zurück. Der Physiotherapeut kontrolliert das angeschlagene Knie. Hoffentlich bin ich bis zum Saisonstart am Samstag schmerzfrei.

Mittwoch: Neue Aufgaben

Heute starte ich mit meinen neuen Aufgaben beim FCB. Ich habe schon zuvor im Nachwuchs in der Administration gearbeitet und war für die Koordination des Materials zuständig. Weil aber eine Arbeitskollegin uns per Ende August verlässt, übernehme ich zum Teil ihren Bereich. Neu koordiniere ich den Spielbetrieb des Nachwuchses. Um mir den Einstieg in den neuen Job zu erleichtern, sitze ich den ganzen Morgen auf der Geschäftsstelle mit der Mitarbeiterin zusammen, deren Aufgaben ich übernehme. Das ist aussergewöhnlich, denn aufgrund der aktuellen Situation ist die Geschäftsstelle verwaist, die meisten Mitarbeiter befinden sich im Homeoffice. Am Nachmittag bemühe ich mich um genügend Regeneration: Ich gehe mit meiner WG-Kollegin spazieren und nehme anschliessend erneut ein «Eisbad», dieses Mal in der Birs.

Nach der Arbeit die Erholung: Die Füsse werden in der Birs gekühlt. Foto: Jana Brunner

Donnerstag: Frauenfussball im TV

Der Tag startet mit Arbeiten im Homeoffice, dann geht es für mich ins Morgentraining. Jeden Dienstag und Donnerstag trainieren wir auch am Vormittag. Allerdings ist in diesen Einheiten selten das gesamte Team anwesend. Neben unserem Fussballerleben arbeiten wir oder gehen zur Schule. Da kann es sein, dass man sich nicht freinehmen kann.

Am Nachmittag habe ich weitere Meetings mit verschiedenen Mitarbeitern. Ich erkläre ihnen meine alten Tätigkeiten, die ich nun abgebe. Nach dem Abendtraining schaue ich das Eröffnungsspiel der Axa-Womens-Super-League im TV. Frauenfussball live im SRF, das ist grossartige Werbung für unseren Sport. Diese Übertragungen sind eine Chance, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Schön wäre es, wenn mehr Frauen dadurch in Zukunft nur noch 50 Prozent neben dem Sport arbeiten müssten. So könnten die Spielerinnen erholter in die Spiele und Trainings gehen, wodurch das Niveau noch einmal steigen würde.

Freitag: Das Knie streikt

Noch einmal schlafen bis zum Saisonauftakt. Der heutige Tag beginnt für mich wieder mit Arbeit im Homeoffice. Am späten Nachmittag geht es auf die Brüglinger Ebene. Die Videoanalyse von Luzern, dem Gegner im ersten Saisonspiel, steht an. Danach geht es auf den Platz für das Abschlusstraining. Dieses läuft gut, bis das Knie plötzlich streikt und ich das Training abbrechen muss. Nach einer langen Vorbereitung ist das natürlich extrem bitter, so kurz vor dem Ziel zurückgeworfen zu werden. Ich gehe sofort für weitere Abklärungen in die Physiotherapie, und telefoniere anschliessend mit dem Arzt. Wir verabreden, dass ich nächste Woche ein MRI machen gehe, damit wir wissen, was genau das Problem ist. Ich jedenfalls hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann. Für morgen wird es aber nicht reichen.

Samstag: Der Saisonauftakt

Die FCB-Frauen jubeln über den Auftaktsieg, doch Jana Brunner ist nicht dabei. Ihre Verletzung zwingt sie auf die Tribüne. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wettkampftag. Auch wenn ich nicht spielen kann, mache ich den Tagesablauf mit der Mannschaft mit. Ich stehe zeitig auf, packe meine Sachen für das Wochenende in der Ostschweiz und koche mein Mittagessen für die Fahrt. Dann geht es zur Besammlung. Wir treffen uns im Joggeli und fahren mit dem Car nach Luzern. Ein Luxus, den sich nicht alle Frauenmannschaften leisten können. Um 16 Uhr geht es endlich los. Ich muss allerdings wegen des Knies auf der Tribüne Platz nehmen.

Maske tragen auf der Tribüne ist Pflicht. Foto: Till Keller

Von den Zuschauerrängen aus sehe ich einen starken Auftritt unserer Equipe. Wir gewinnen den Auftakt gegen Luzern 3:0. Ein gelungener Start in die Saison. Ich würde gerne mit Basel einmal den Meistertitel gewinnen. Unsere Titelchancen schätze ich dieses Jahr als intakt ein. Wenn wir es schaffen, die ganze Saison konstant gute Leistungen zu bringen, ist der Titelgewinn sicher möglich.

Nach dem Spiel gehe ich mit einer Teamkollegin und einer ehemaligen Mitspielerin essen. Im Anschluss lassen wir den Abend gemütlich am Vierwaldstättersee ausklingen. Spät nehme ich noch den Zug nach St. Gallen, wo ich kurz vor Mitternacht erschöpft ankomme.

Den Abend nach dem Spiel verbringt Jana Brunner am Vierwaldstättersee. Foto: Jana Brunner

Sonntag: Lernhilfe für die Schwester

Den Wochenabschluss lasse ich ruhig angehen. Als Erstes hole ich Brötchen beim Bäcker für den anschliessenden Bruch. Danach helfe ich meiner Schwester beim Lernen für die Bankfachkunde-Prüfung, die sie im September ablegen muss. Ich habe selbst eine Banklehre mit Berufsmaturität absolviert. Nach meinem Wechsel nach Basel vor dreieinhalb Jahren musste ich meine Stelle in der Ostschweiz aber aufgeben und habe die Gelegenheit genutzt, um mich weiterzubilden. Am späten Nachmittag geht es mit der Appenzellerbahn nach Altstätten zu meiner Familie. Dort grillieren wir zusammen im Garten.