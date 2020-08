Baselbieter Genusswochen – Ein Monat voller kulinarischer Höhenflüge «Gnussmärt Lieschtel» fiel der Startschuss für die köstlichsten vier Wochen Rolf Zenklusen

Die Baselbieter Genusswochen haben begonnen: So sieht es am Samstag in der Liestaler Rathausstrasse aus. Foto: Dominik Plüss

Fein säuberlich sind die Kürbisse vor Nadia Graber aufgereiht. Die Biobäuerin vom Liestaler Hofgut Obere Wanne ist im Element, wenn sie an ihrem Stand am «Gnussmärt Lieschtel» über ihre Produkte spricht. Wer bei Nadia Graber Kürbisse kauft, erhält Rezeptvorschläge gleich gratis dazu. Das gefällt Michael Kumli sehr: «Der Kürbis ist die Spezialität des Jahres an den Baselbieter Genusswochen, den vier köstlichsten Wochen des Jahres», sagte der Geschäftsführer von Baselland Tourismus. Mit dem Liestaler Stadtpräsidenten Daniel Spinnler hat Kumli die Genusswochen am Samstag am «Gnussmärt Lieschtel» eingeläutet.