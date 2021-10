Cabral-Ersatz Pajtim Kasami – Ein missglückter Auftritt, der zu seiner bisherigen Saison passt

Pajtim Kasami ersetzt beim 1:0 in Sitten Stürmer Arthur Cabral – mit mässigem Erfolg. Auch sonst ist der 29-Jährige nicht mehr so prägend wie in der Vorsaison.