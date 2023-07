Schwerpunkt Einschulung – Ein Meilenstein in der Entwicklung des Kindes Nach den Sommerferien besuchen in Basel rund 1500 Kinder das erste Mal die Primarschule. Hier finden Sie unsere Artikel zu diesem wichtigen Tag – von der Klassenzuteilung bis zu überängstlichen Eltern. Sebastian Schanzer

Am 14. August ist es soweit: 1500 Kinder werden ihren ersten Schultag erleben. Foto: Dominik Pluess

Die Sommerferien sind da: Für sechs Wochen bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen, viele Basler Kinder geniessen die für sie schönste Zeit im Jahr irgendwo am Meer, in den Bergen oder zu Hause in Basel. Rund 1500 von ihnen werden danach, am 14. August, erstmals die Primarschule besuchen - ein Meilenstein in der Entwicklung eines Kinds, wie uns der Basler Kinderpsychiater Alain Di Gallo erklärt.