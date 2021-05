Genossenschafter klagt gegen Coop – Ein Mann gegen den Riesen Der Verein Detailwandel wollte in die Coop-Regionalräte einziehen, doch der Detailhändler änderte kurzerhand das Reglement. Jetzt klagt Chris Zumbrunn gegen den Milliardenkonzern. Maren Meyer

Hier werden die Entscheidungen getroffen: Der Hauptsitz des Grossverteilers Coop in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es war der Tag, an dem Chris Zumbrunn klar wurde, dass es Sinn macht, sich zu wehren. Wie lange genau, weiss er nicht, sicher aber «die meiste Zeit meines Lebens», sagt Zumbrunn, sei er Genossenschafter bei Coop. Er sei ein «Coop-Kind», gehe gerne beim Lebensmittelhändler einkaufen. Für ihn sei der Grossist irgendwie immer schon mehr Genossenschaft als die Migros gewesen – «das ist einfach ein Gefühl, das ich habe». Doch was vergangenen September passierte, veränderte dieses Gefühl. So stark, dass Zumbrunn jetzt gegen Coop klagen will.

Was jetzt in einer Klage endet, nahm im vergangenen Jahr seinen Lauf. Da plante der Verein Detailwandel den Einzug in die Coop-Regionalräte. Mit dem Ziel, von dort Kandidaten in den Verwaltungsrat zu wählen, um beim Grossverteiler mitbestimmen zu können, wie das Onlinemagazin «Republik» damals berichtete.