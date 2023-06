Liestaler Urgestein tritt kürzer – Ein Mann der ersten Stunde Er war auf die eine oder andere Weise schon immer Teil des Liestaler Einwohnerrats. Nun verlässt Hanspeter Meyer diesen im August endgültig. Der 76-Jährige ist in all den Jahren zu einem Stück Liestal geworden. Daniel Aenishänslin

Hanspeter Meyer zwischen Feuerwagen und Chienbäse, im Hintergrund Banntagsszenen. An diesem Teil der Ausstellung, seinem Lieblingsort, ist der abtretende Liestaler Einwohnerrat zu einem grossen Teil beteiligt. Foto: Nicole Pont

Zwischen lodernden Chienbäse und Banntagsszenen fühlt er sich wohl. Hanspeter Meyer (76) steht in jenem Teil des Liestaler Dichter:innen- und Stadtmuseums, an dessen Ausstaffierung er wesentlich beteiligt ist. «Mein Lieblingsort.» Auch die Fasnacht hat hier ihre Ecke. Meyer ohne Liestal? Unvorstellbar. Trotzdem sagt er: «Mit dem Rücktritt aus dem Einwohnerrat habe ich gar keine Probleme. Was bleibt, sind die Erinnerungen an so viele schöne Zeiten.»