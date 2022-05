Australiens neuer Premier – Ein Mann am Ende eines Aufstiegs von ganz unten Anthony Albanese wird als 31. Premierminister Australien regieren. Er blickt auf eine erstaunliche Aufstiegsgeschichte zurück, die unter denkbar ungünstigen Umständen begann. Jan Bielicki

Begann seine Karriere auf dem linken Flügel von Labors Jungsozialisten: Anthony Albanese. Foto: Wendell Teodoro (AFP)

«Albo, Albo, Albo», skandierten seine Anhänger, als Anthony Albanese am Samstagabend in Sydney als Sieger der Parlamentswahl vor sie trat. Albo, 59, den sie in der Labor Party seit jeher mit seinem Kosenamen rufen, wird nun als 31. Premierminister Australien regieren. Als die Sprechchöre verklangen, redete er davon, was der Triumph für ihn persönlich bedeute: «Es sagt viel über unser grosses Land, dass der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die von einer Erwerbsunfähigkeitsrente lebte, der in einer Sozialwohnung hinten in Camperdown aufwuchs, heute als Australiens Premierminister vor euch stehen kann.»