Bottminger Schlossmärt – Ein Märchenzelt für die Kinder Am Samstag findet der Bottminger Schlossmärt statt. Für die Kinder gibt es dieses Jahr ein zusätzliches Programm. Lea Buser

Das Bottminger Schloss sorgt auch in diesem Dezember für ein weihnachtliches Ambiente. Foto: Archiv

«Wir wollen Bottmingen beleben», dachten sich die beiden Bottmingerinnen Nadine Giese und Manu Cuorad – und riefen den Schlossmärt ins Leben. Mit dem Herbstmarkt im September und dem Weihnachtsmarkt im Dezember organisieren sie jährlich zwei Märkte im Schlosspark. Nachdem der Event 2020 Corona-bedingt ins Wasser fiel, fand im letzten Jahr die erste Ausgabe des Schlossmarkts statt.

An diesem Samstag von 16 bis 21 Uhr findet nun der diesjährige Weihnachtsmarkt statt. An 26 Ständen werden regionale Kulinarik und handgemachte Produkte angeboten. Für die Kinder gibt es erstmals ein zusätzliches Programm auf dem Areal des Burggartenschulhauses, direkt gegenüber des Schlossmärts.

Die Ludothek Gundeli wird zum Marktbeginn um 16 Uhr mit Spielsachen bereitstehen. Bereits am Herbstmarkt sei die Ludothek vor Ort gewesen und gut bei den Besuchenden angekommen, sagt Nadine Giese, Co-Organisatorin des Bottminger Schlossmärts. Dort biete sich auch die Möglichkeit, über einem Feuer Schlangenbrot zuzubereiten.

Den Kindern etwas mitgeben

Auf die Kinder wartet ausserdem ein Märchenzelt. Darin erzählt Sybille Marseiler um 16.30 Uhr eine weihnachtliche Geschichte für Binggis ab vier Jahren und um 18.30 Uhr schliesslich eine für über Siebenjährige.

Die ehemalige Bottminger Primarschullehrerin ist zurzeit als Lehrerin in Oberwil tätig und seit diesem Jahr auch Sprecherin für Hörbücher. Zudem hat sie bereits in der Bottminger Bibliothek vorgelesen. Sie nehme sich nun gern die Zeit, dies auch am Schlossmärt zu tun, sagt Sybille Marseiler auf Anfrage. «Ich liebe Geschichten und möchte den Kindern etwas mitgeben.»

Zwischen den beiden Märchenstunden tritt um 17.30 Uhr der Kinder- und Jugendchor Sunny Kids Bottmingen auf. Um 21 Uhr ist schliesslich Feierabend.

Mehr zum Bottminger Schlossmärt Bottmingen wird belebt Der Traum vom Märt im Schlosspark wird Realität

Fehler gefunden?Jetzt melden.