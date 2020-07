Obere Mühle Oltingen – Ein Märchen für Erwachsene Ein wunderschön restauriertes Stück Geschichte ist die Obere Mühle in Oltingen. Nun mit neuem Verwendungszweck. Daniel Aenishänslin

Sie wollen die Obere Mühle in Oltingen neu beleben (v. l.): Dominik Mangold, Michael Seidel, Fidelio Lippuner und Thekla Michel. Foto: Nicole Pont

Endlich. Ein Ort der Begegnung soll sie werden, die Obere Mühle in Oltingen, sozusagen ein Märchen für Erwachsene. Sie war bereits einmal eröffnet worden. Am 9. März gab es einen ersten Event. Dann kam das Virus. Nun, im zweiten Anlauf, soll das kulturelle Programm Fahrt aufnehmen. Am 14. August kommt die Famiglia Rossi ins Bauerndorf im obersten Baselbiet. Eine Band aus Basel mit neapolitanischer Atmosfera. «Wir wollen den Ort beleben», sagt Fidelio Lippuner, der Programmverantwortliche.