Schweizer High-End-Videospiel – Ein Mädchen flüchtet vor den Nazis – und landet in Basel Das Mobilegame «When We Disappear» soll nicht nur weltweit verkauft, sondern auch als Lehrmittel verwendet werden. Zurzeit wird es an Basler Schulen getestet. Dina Sambar

Hannahs Flucht beginnt in Amsterdam und führt sie bis nach Basel und weiter. Visual des Videogames «When We Disappear». Foto: PD

Die kleine Hannah sitzt im Lohnhof in Basel und wird von Beamten schroff befragt. Das Mädchen ist noch kein Teenager, trotzdem ist sie mutterseelenallein von Amsterdam durch halb Europa in die Schweiz geflüchtet. Wir schreiben das Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Hannah ist Jüdin.