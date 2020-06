Heinz Lerf wird höchster Baselbieter – Ein Liestaler Urgestein mit Showtalent Am Donnerstag wählt der Landrat den Freisinnigen Heinz Lerf zu seinem neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Banker ist ein Mann , der gerne abtaucht – in die Musik und ins Wasser. Thomas Gubler

Heinz Lerf ist auf der politischen ebenso wie auf der Showbühne zu Hause. Florian Baertschiger

Die Wahl von Heinz Lerf zum Landratspräsidenten verdient gleich aus mehreren Gründen das Attribut «historisch». Sie erfolgt Corona-bedingt nicht im Regierungsgebäude zu Liestal, sondern im Congress Center Basel. Und im Anschluss findet aus dem gleichen Grund auch kein Preesi-Fest statt. Der kommende höchste Baselbieter hätte sich deshalb gern mit weniger Geschichtsträchtigkeit begnügt, vor allem angesichts des Wetterberichts, der für den Abend des abgesagten Fests hervorragendes Sommerwetter prophezeit. Als Preesi ohne Fest soll Heinz Lerf dennoch nicht in die Annalen eingehen. Der Anlass wird am 5. November in Liestal nachgeholt.