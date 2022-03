Kolumne Kaltërina Latifi – Ein Lied für Vertriebene und Geflüchtete

Bekanntlich lässt sich das sonderbare deutsche Wort «Heimat» in manchen Sprachen nur schlecht übersetzen. Englisch zum Beispiel «home», «homeland». Doch ist Heimat so viel mehr als nur ein Zuhause. Französisch: «patrie»? Dann lieber etwas ausholen, das Beisichsein betonen und «l’endroit où l’on se sent chez soi» sagen?