Chanukka-Feier auf dem Marktplatz – Ein Licht der Hoffnung in der dunkelsten Zeit des Jahres «Chanukka» ist das jüdische Lichterfest. Wie Weihnachten, dem es historisch um 165 Jahre vorangeht, bringt es Licht in die dunkle Jahreszeit und in die gegenwärtige Krise. Simon Erlanger

Mit dem Entzünden des grossen Leuchters auf dem Basler Marktplatz begehen Regierungspräsident Beat Jans und Rabbiner Zalmen Wishedski das jüdische Lichterfest Chanukka. Foto: Nicole Pont

Nachdem die Feier im letzten Jahr wegen Corona ausgefallen war, fand das öffentliche Entzünden des «Chanukka-Leuchters» am Dienstagabend wieder statt. Es war das 20. Mal, dass die öffentliche Zeremonie zum jüdischen Lichterfest auf dem Basler Marktplatz stattfand, wie Rabbiner Zalmen Wishedski von der Habad-Lubawitsch-Bewegung betonte. Habad führt ähnliche Zeremonien in allen grösseren Städten der Welt durch, so etwa in Paris, London, New York oder vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

In Basel war der Leuchter 5 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Drei seiner acht Petroleumlampen wurden gestern mithilfe eines Mobilkrans entzündet. Dies entspricht dem gestrigen dritten Abend des achttägigen Festes.