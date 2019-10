Ein Leuchtturm zieht um

Nur noch wenige Minuten. Um 9 Uhr sollte es so weit sein. Dann würden sie Rubjerg Knude Fyr in die Höhe heben, den Leuchtturm von der Rubjerg-Erhebung. 120 Jahre alt ist er, ein Koloss von 23 Meter Höhe, vor allem aber 700 Tonnen schwer. Wobei: Gerechnet hatten sie mit 900 Tonnen, er war also ein wenig leichter als vermutet. Dann, um 9.09 Uhr, die ersten Rufe. Maurer Kjeld Pedersen verteilte High fives. Sie hatten ihn angehoben, mit hydraulischen Hebezylindern. Nun bekam er acht spezielle Rollschuhe verpasst und wurde auf die Schienen gesetzt. Um 9.47 Uhr weiterer Jubel: Der erste Meter war geschafft.

Der Leuchtturm von Rubjerg Knude machte sich auf den Weg. Er rollte landeinwärts, den ersten von insgesamt 80 Metern. Weg von der Küste, die er hinabzustürzen drohte. Ausgemacht war das nicht, dass der Umzug ein Erfolg wird, die Umstände waren eher widrig: Der Turm war alt, sein Schwerpunkt lag fast 12 Meter über dem Boden. «Und dann stand er praktisch mitten in einem Sandkasten, ein Sandkasten, der sich auch noch zehn Meter im Jahr bewegt», sagte Projektleiter Thomas Lomholt der Zeitung «Politiken».