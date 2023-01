Klassik im Basler Stadtcasino – Ein letztes Mal die volle Romantik Das Sinfonieorchester Basel liess mit Werken von Rachmaninow und Strawinsky zwei Welten aufeinanderprallen: Romantik und Anti-Romantik. Frank Peter Zimmermann glänzte als Solist. Fabian Kristmann

Franz Peter Zimmermann und das Sinfonieorchester Basel. Foto: Benno Hunziker

Seinen runden Geburtstag – den 150. – könnte Sergei Rachmaninow zwar erst in gut zwei Monaten feiern. Das Sinfonieorchester Basel (SOB) hat ihm aber bereits jetzt ein Konzert gewidmet, das unter dem Motto «Rach 150» an zwei Abenden im Stadtcasino über die Bühne ging. Auf dem Programm stand nicht etwa eines der Klavierkonzerte, für die der Jubilar so bekannt ist, sondern seine 2. Sinfonie aus den Jahren 1906/07. Sie ist repräsentativ für den spätromantischen Stil, den Rachmaninow als einer der Letzten zelebrierte und deshalb den Fortschrittlichen noch heute als rückständig und obsolet gilt.