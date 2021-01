Der Baudirektor sagt Adieu – Ein letztes Hohoho Von den drei SP-Regierungsräten war Hans-Peter Wessels derjenige, der am meisten auffiel. Er lachte gerne und laut – und leistete sich auch Fehler. Nun geht er. Ein Abschiedsgespräch. Alessandra Paone

Hans-Peter Wessels blickt zufrieden auf die letzten zwölf Jahre zurück. «Es war eine tolle Zeit. Aber jetzt ist genug.» Foto: Kostas Maros

Es ist ein paar Wochen her, da sassen Hans-Peter Wessels und Esther Keller auf dem Münsterplatz an der Sonne. Wenig später landete das Bild des Basler SP-Baudirektors und seiner Nachfolgerin von den Grünliberalen in den sozialen Medien. Journalist David Sieber hatte die beiden ertappt und das Bild an «OnlineReports» weitergeleitet: Amtsübergabe auf dem Bänkli.

An diesem kalten Mittwochmorgen sitzt Wessels auf demselben Bänkli und blickt auf das grosse Gebäude schräg vis-à-vis, das Bau- und Verkehrsdepartement. Zwölf Jahre ist er dort ein und aus gegangen. Meistens lachend, manchmal auch verärgert und angeschlagen, aber immer aufrecht. Am 2. Februar wird er ein letztes Mal als Chef durch die schwere Holztür gehen. Und das Haus irgendwann am Abend wieder verlassen, als Ehemaliger.