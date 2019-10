Ein lebhafter Wahlkampf – zumindest draussen

Damit wird zumindest in der Öffentlichkeit der Anschein eines äusserst lebhaften Wahlkampfes erweckt. Bei näherem Hinsehen stellt man allerdings schnell fest: Standpunkte, Themen und Überzeugungen sind zweitrangig geworden. Dem Wahlkampf 2019 haftet etwas «Amerikanisches» an. Die Person – der Kandidat oder die Kandidatin – ist die primäre Botschaft, weniger deren Überzeugung. Diese könnte man zwar zur Not in den ­jeweiligen Parteiprogrammen ­nachlesen. Doch wer liest schon Parteiprogramme?

Am ehesten noch werden Botschaften und Persönlichkeiten beim Kampf um den einzigen Baselbieter Ständeratssitz miteinander verknüpft. Zumindest diejenigen Wählerinnen und Wähler, die an einem der zahlreichen öffentlichen Auftritte der drei Kandidatinnen Maya Graf, Daniela Schneeberger und Elisabeth Augstburger sowie des Kandidaten Eric Nussbaumer teilgenommen haben, erfuhren, wofür diese stehen – soweit sie sich in die Karten blicken liessen. Auf jeden Fall konnten sie sich ein Bild machen von der Person, die in den nächsten vier Jahren den Kanton Baselland im Stöckli vertritt. Wer immer es dann sein wird.

Nussbaumer überzeugte bei Anlässen

Dabei haben die vier die Plattform unterschiedlich gut genützt. Elisabeth Augstburger war sich von Anfang an bewusst, dass sie keine Chance hat. Daniela Schneeberger sprach vor allem ihre Stammwählerschaft an, vermochte aber nie ganz zu vermitteln, dass sie dieses Amt wirklich anstrebt. Maya Graf setzte vorwiegend auf ihren Bekanntheits- und Sympathiebonus. Eric Nussbaumer gelang es bei diesen Anlässen in der Regel am ehesten, die Zuhörerinnen und Zuhörer von seinen staatsmännischen Qualitäten zu überzeugen. Ob das aber am Schluss ausschlaggebend sein wird, ist eine andere Frage.

Überhaupt war der Wahlkampf zur Bestellung der «Berner Delegation» im Baselbiet fast gänzlich auf den Ständerat ausgerichtet. Etwas, das dem derzeitigen eidgenössischen Trend, der die Nationalratswahlen stärker gewichtet als die Ständeratswahlen, diametral zuwiderläuft.

Der Grund dafür liegt allerdings auf der Hand: Während das Rennen um den einzigen Ständeratssitz ziemlich offen ist und viel Spannung verspricht, dürfte sich an der Zusammensetzung der siebenköpfigen Baselbieter Nationalratsabordnung – SVP und SP je zwei Sitze, FDP, CVP und Grüne je einen Sitz – nichts ändern. Zumal alle sieben Bisherigen wieder antreten und daher erfahrungsgemäss Favoriten sind.