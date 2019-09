Ein Leben zwischen Passion und Speiche

Schon länger hatte Ruedi Wenger (70) geplant, sich zur Ruhe zu setzen. Ein Versuch vor wenigen Jahren klappte nicht wie geplant, weil er keinen geeigneten Käufer gefunden hatte. Denn Ruedi Wenger ist bei der Nachfolge nicht nur aufs Geld aus, sondern ihm war es immer auch ein Anliegen, dass das Geschäft in seinem Sinne weitergeführt wird. Und das bedeutet: mit viel Gespür für die Bedürfnisse der Kundschaft, mit hohen Ansprüche an Service und Qualität und auch in Sorge um die Angestellten.