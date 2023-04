«Apropos» – der tägliche Podcast – Ein Leben als kleinwüchsiger Mensch Alain Bader ist 1.17 Meter klein und er sieht fast nichts. In einer Spezialfolge von «Apropos» erzählt er, wie man als behinderter Mensch den Alltag bewältigt und wo die Inklusion in der Schweiz tatsächlich Fortschritte gemacht hat. Philipp Loser Laura Bachmann als Produzentin Mirja Gabathuler als Produzentin

Als er ein Kind war, haben sie ihn Liliputaner gerufen. Zwerg. Er hört es jetzt weniger. Den Zwerg noch manchmal, den Liliputaner fast gar nie mehr. Kennt man offenbar nicht mehr. Sagt man nicht mehr.

Alain Bader (34) ist ein 1.17 Meter klein. Oder gross. Auf WhatsApp nennt er sich «Dr Gröscht», der Übername ist in der Blindenschule hängen geblieben. Er hat verdickte Finger und kann darum nur schwer greifen. Er sieht auch fast nichts und ist meistens mit seinem Assistenzhund Dexter unterwegs.

Eine Kindheit zusammen

Alain Bader ist viele Dinge: Er ist Experte für die Inklusion von Menschen mit einer Behinderung und setzt sich schon lange für die politischen Rechte von Behinderten ein (wie kürzlich an der ersten Behindertensession). Er war Teilnehmer an den «Dwarf-Games» (Kugelstossen und Sprint) und tritt regelmässig im «Salon Morpheus» auf, einer Varieté-Schau.

Und dann ist er auch noch mein Cousin. Wir haben eine Kindheit lang zusammen Weihnachten gefeiert - bei Mutti und Vati im solothurnischen Wisen, wo er aufgewachsen ist. Wir sehen uns unregelmässig an Geburtstagen, an Festen, hören sporadisch im WhatsApp-Familienchat voneinander. Aber so richtig kennen tun wir uns trotzdem nicht - wie es bei Verwandten noch oft der Fall ist.

Der Autor (links), sein Bruder und Alain – am 60. Geburtstag des Grossvaters.

Kürzlich wurde im besagten Familienchat, sonst eher ein Ort für aufwändig fotografierte Sonntagsessen und herzige Kinderfotos, ein Video von Alain gepostet. Das Video war von der Behindertenorganisation Pro Infirmis und man sah darin Alain, wie er mit Dexter durch die Wandelhalle des Bundeshauses spaziert und über die Inklusion von Behinderten redet. Und wie er das tut!

Er sprach über ganz simple Dinge, die beim Bau von Strassen und Häusern oft vergessen werden. Über Probleme, die einem nicht in den Sinn kommen, wenn man noch nie daran gedacht hat (noch nie daran denken musste). Über Dinge auch, die an unseren Familienfesten viel zu selten thematisiert werden.

Und darum haben wir das nun nachgeholt. Alain Bader ist zu Gast in einer Spezialfolge von «Apropos», dem täglichen Podcast des Tages-Anzeigers und der Redaktion Tamedia. Wir reden über seine Kindheit, über sein Leben in der Blindenschule, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und darüber, wie sich das Leben als behinderter Mensch in der Schweiz in den vergangenen zwanzig Jahren verändert hat. Zum Guten verändert, sagt Alain. Was noch besser werden könnte - auch das erzählt er bei «Apropos».



Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

