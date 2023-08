Krieg in der Ukraine – Ein Leben als Flüchtling im eigenen Land Olena Morozowa wurde schon vor sieben Jahren in Donezk von den Russen verhaftet und misshandelt. Danach zog sie mit ihrer Familie nach Kiew, wo der Krieg sie wieder einholt. Cyrill Pinto

Erholt sich im Schweizer Kloster von den Schrecken des Krieges: Olena Morozowa in der Abtei Magere Au in Freiburg. Foto: Beat Schweizer

An ihre Verhaftung kann sich Olena Morozowa präzis erinnern, obwohl sie sieben Jahre zurückliegt. Sie war gerade fertig mit ihrer Schicht auf der Radiologie des Bezirksspitals in Donezk, als zwei Männer in Zivil sie ansprachen. «Sie wiesen sich als Mitarbeiter des Ministeriums für Sicherheit der Donezker Republik aus und forderten mich auf, mitzukommen», sagt Morozowa. «Ich sei als Angehörige eines ukrainischen Spions verhaftet.»