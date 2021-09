Kommentar zum Corona-Fall Xhaka – Ein Leader denkt und handelt fahrlässig Der Captain des Nationalteams hält bislang offensichtlich nicht viel vom Impfen. Was könnte er jetzt für ein Vorbild sein, wenn er seine Meinung ändern würde. Meinung Thomas Schifferle

Granit Xhaka ist ungeimpft und Corona-positiv. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ärzte stehen hin und sagen immer mehr: Bitte, impft euch! Sie sagen es den Menschen in der Schweiz, in England oder in Kosovo. Sie wissen, gegen das Coronavirus hilft nichts anderes. Der Fussballer Granit Xhaka wird es auch gehört haben, in der Schweiz, wo er geboren ist, in England, wo er bei Arsenal angestellt ist, in Kosovo, wo seine Familie ihre Wurzeln hat.

Aber Xhaka hat offensichtlich wenig Nutzen gesehen in einer Impfung. Sonst wäre er im aktuellen Aufgebot der Nationalmannschaft nicht der Einzige, der weder geimpft noch genesen ist.