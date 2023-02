Die Cliquen am Drummeli 2023 – Ein kurzweiliger Streifzug durch das legendäre Basel Ob Läggerli, LSD, Jean Tinguely oder einfach sich selbst: Seit Samstag zelebrieren die Cliquen in der Eventhalle der Messe Basel Legendäres. Andrea Schuhmacher Dominik Heitz

Legendär ist für diese Clique Jean Tinguely: Die Giftschnaigge spielen als diverse Maschinenskulpturen verkleidet den «Unggle Sam». Foto: Nicole Pont

Das Motto des diesjährigen Drummelis heisst: «Legendär». Und das bieten die Basler Cliquen in der Eventhalle grösstenteils auch an. Tambouren, die plötzlich zu Pfeifern mutieren, Fasnächtler, die anlässlich dieser Vorfasnachtsveranstaltung zwischendurch zu Jazz-Musikern werden – die Kreativität der Cliquen bietet einige Überraschungen an, vor allem im zweiten Teil.