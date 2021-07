Einkehren: Deck57 in Basel – Ein Kurzurlaub am Hafen Gute Drinks, angenehme Atmosphäre und eine einzigartige Einrichtung machen das Deck57 zum perfekten Ort, um den Feierabend zu geniessen. Mirjam Kohler

Auf dem Deck57 lässt sich der Sommer von seiner schönsten Seite geniessen. Foto: Roman Schoch

Auf einem ausrangierten Frachter beim Basler Hafen hat die Nordstern-Crew ein urbanes Paradies geschaffen. Zahlreiche Grünpflanzen ranken sich an Metall-Holz-Konstruktionen hoch und verleihen dem Ort zusammen mit der Einrichtung ein mediterranes Flair. Wer das Oberdeck betritt, steht vor der Bar. Profis aus dem Nordstern-Umfeld mixen Cocktail-Klassiker und Drinks mit exotisch anmutenden Namen. Hier sollte man gleich zugreifen – auf dem ganzen Deck herrscht Selbstbedienung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der vordere Bereich des Decks ist für Bar-Gäste reserviert. Wer weiter nach hinten geht, kommt an Lounge-Plätzen vorbei, an denen man sich bei sonnigem Wetter in der Sonne räkeln kann, und schliesslich zum Essensbereich, in dem auch eine kleine Küche steht.