Taiwan-Konflikt in China – «Ein Krieg? Nein, das interessiert mich nicht» Der Strand von von Xiamen ist nur einen Steinwurf von Taiwan entfernt – trotzdem ist die Krise hier weit weg.

Die Einwohner geben sich sorglos: Ein Mann steht am späten Abend am Strand von Xiamen. (2. August 2022) Foto: Hector Retamal (AFP)

Nur wenige Kilometer ist die chinesische Urlaubsregion Xiamen von Taiwan entfernt. Doch am Strand von Xiamen ist von möglicher Kriegsgefahr nichts zu spüren: An der von Palmen gesäumten Promenade in der chinesischen Urlaubsregion geben sich die Einwohner sorglos. Frischverheiratete Paare posieren für Fotos, Besitzer führen ihre Hunde aus, Kinder spielen im Sand. «Ein Krieg? Nein, das interessiert mich nicht», sagt der junge IT-Spezialist Hwang, während er am Strand entlangspaziert.

Die chinesische Küstenstadt Xiamen liegt nur wenige Kilometer von den Penghu-Inseln entfernt, einer taiwanisch verwalteten Inselgruppe kurz vor Taiwan. Würde der militärische Konflikt zwischen Festland-China und dem Inselstaat eskalieren, wäre der Strand von Xiamen womöglich einer der Ausgangspunkte.

Vom Konflikt ist hier nichts zu spüren: Ein frischverheiratetes Paar am Stand von Xiamen entlang während im Hintergrund ein Kind im Sand spielt. (3. August 2022) Foto: Hector Retamal (AFP)

Am Dienstag und Mittwoch hatte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ungeachtet chinesischer Warnungen Taiwan besucht und damit eine diplomatische Krise ausgelöst, am Donnerstag begann China daraufhin ein grossangelegtes Militärmanöver nahe der taiwanischen Küste (Verfolgen Sie die Entwicklungen im Konflikt hier in unserem Live-Ticker).

«Es könnte jederzeit etwas passieren»

Hwang scheint das nicht zu kümmern. Er stammt aus der Provinz Fujian im Südosten Chinas, in der Xiamen liegt. Da seien die Einwohner «Spannungen in der Taiwanstrasse gewohnt», sagt er. «Wir leben damit seit Jahrzehnten», fügt er mit Blick auf den seit 1949 schwelenden Konflikt zwischen China und Taiwan hinzu: Während die Regierung in Peking Taiwan als abtrünnigen Teil seines Territoriums ansieht, betrachtet die taiwanische Regierungspartei unter Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen die Insel als souveräne Nation und als unabhängig von China (Lesen Sie hier mehr dazu: Traum oder Trauma? Was Taiwans Unabhängigkeit bedeutet).

«Es könnte jederzeit etwas passieren», sagt Hwang. Doch das sei nicht sehr wahrscheinlich, auch wenn der Pelosi-Besuch «das Gleichgewicht gestört» habe. «Also machen wir uns keine Sorgen.»

Beliebte Urlaubsregion: Einheimische und Touristen lassen einen heissen Sommertag am Strand von in Xiamen ausklingen. (24. Juli 2022) Foto: Jade Gao (AFP)

Zheng Dahai sieht das anders. «Ich denke und hoffe, dass es keinen Krieg gibt», sagt der 30-jährige Vater, der gerade mit seinem Sohn ein Strandzelt im Sand befestigt. «Ein Konflikt hätte Auswirkungen auf uns, unser Leben», sagt er. Auch Verletzte hält er für möglich.

Im Hintergrund ragt Kinmen aus dem Meer, eine Insel mit rund 100’000 Einwohnern. Im Laufe der Geschichte ist es den kommunistischen Machthabern Chinas nie gelungen, sie zu erobern. Somit verblieb sie unter taiwanischer Kontrolle.

Nur einen Steinwurf von Taiwan entfernt: Menschen sammeln Muscheln am Strand von Xiamen. Im Hintergrund ist die taiwanesische Insel Kinmen zu sehen. (3. August 2022) Foto: Hector Retamal (AFP)

«Wir wollen keinen Krieg, wir wollen in Frieden und gegenseitigem Respekt leben», sagt ein älterer Mann. Er kommt jeden Tag zum Strand von Xiamen, um zu schwimmen. «Andererseits», gibt er zu bedenken, «wenn du mich nicht respektierst, mich sogar bedrängst, steht das auf einem ganz anderen Blatt.» Ob der Gegner stärker sei oder nicht – er würde dann kämpfen, sagt er – ungeachtet seines Alters.

Ein Stück entfernt nehmen Touristen ein Selfie auf. Im Hintergrund ist ein meterhohes Denkmal zu sehen, das Xiamens besondere Lage illustriert. Es besteht aus acht chinesischen Figuren, die einen patriotischen Spruch in Richtung Taiwan hinausrufen. «Ein Land, zwei Systeme: vereint China», steht auf dem Spruchband. Es spielt auf den politischen Kompromiss an, auf dessen Grundlage Hongkong und Macau in den 90er Jahren unter chinesische Herrschaft zurückkehrten.

«Taiwan ist ein untrennbarer Teil von China», sagt Hu, ein 40-jähriger Jogger im gelben Sporttrikot. Gerade hat er mit ausgiebigen Dehnübungen begonnen. Er deutet kurz hinüber in Richtung Inselstaat. Früher oder später werde auch Taiwan ins Mutterland zurückkehren, sagt er ruhig.

AFP/aru

