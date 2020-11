Unternehmergespräche – Ein Kränzchen für die treuen Gäste Raphael Wyniger, Chef der Wyniger-Gruppe, zu der die Teufelhof-Betriebe gehören, freut sich über Kunden, die à la carte speisen, und rät den Basler Restaurant- und Hotelbetrieben, in den nächsten Monaten die Liquidität möglichst hoch zu halten. Felix Erbacher

«Der relevante internationale Geschäfts- und Messekongress-Tourismus ist zum Erliegen gekommen», sagt Raphael Wyniger, der seit 2009 den Teufelhof Basel führt. Foto: Felix Erbacher

«Persönlich beschäftigt mich als Unternehmer die Tatsache, dass ein nicht beeinflussbares Ereignis alles ins Arge und die Aufbauarbeit von Jahren infrage stellt, Arbeitsplätze gefährdet und Menschen unverschuldet in Not bringt.» So beschreibt Raphael Wyniger, Chef und Gründer der Wyniger-Gruppe, zu der die Teufelhof-Betriebe gehören, seine momentane Befindlichkeit.

Dabei geht es dem Teufelhof, verglichen mit anderen Betrieben der Branche, noch vergleichsweise gut. Denn das Unternehmen steht auf mehreren Füssen, welche die Corona-Pandemie unterschiedlich trifft. Da sind einmal die drei verschiedenen Hotelkonzepte, dann das Gourmetrestaurant Bel Etage, das Restaurant Atelier sowie das Lokal Bar & Kaffee Zum Teufel. Eine andere Kundschaft zieht das Theater an.

«Aber wie alle Hotelbetriebe spüren wir die Reisebeschränkungen und die allgemeinen Verunsicherungen. Der relevante internationale Geschäfts- und Messekongress-Tourismus ist zum Erliegen gekommen. Dafür freuen wir uns an einer stärkeren Frequentierung durch Schweizer Gäste im Kultur- und Erlebnissegment», sagt Wyniger. Jedoch hätten die Einbussen der Hotelbetriebe nicht ganz aufgefangen werden können. Dennoch ist er mit der Auslastung der Hotels den Umständen entsprechend zufrieden.

Den Gästen ein Kränzchen winden

Wegen der unterschiedlichen Positionierungen und der konsequenten Umsetzung der Schutzkonzepte seien die À-la-carte-Betriebe bis zum Oktober «sehr gut» besucht gewesen. Wyniger windet den treuen Gästen ein Kränzchen. Stark zurückgegangen sind die Firmenbuchungen im Seminar- und Bankettbereich. Das hat substanzielle Verluste verursacht. Die Situation wird in den wichtigen Wochen vor Weihnachten nicht besser. Die Theatervorstellungen wurden den Umständen entsprechend rege besucht. Allerdings waren die Plätze deutlich weniger belegt. Die jetzt neu geltenden Vorschriften verändern für Wyniger die Ausgangslage erneut. Es stehen ihm herausfordernde Zeiten bevor.

An Gewinne in diesem Jahr mag Raphael Wyniger gar nicht denken. Vielmehr gelte es, die Verluste zu minimieren. Während des Lockdown blieben die Betriebe – das Hotel mit sehr geringer Auslastung ausgenommen – geschlossen. Neben den Umsatzeinbussen sind Kosten im fünfstelligen Frankenbereich für die Umsetzung der Schutzkonzepte hinzugekommen. Dank der Kurzarbeit konnte ein Stellenabbau in grösserem Ausmass vermieden werden.

Appell an die Behörden

Wyniger als Präsident des Basler Hoteliervereins rät den Hotel- und Restaurantbetrieben, die Liquidität für die kommenden Monate aufrechtzuerhalten. Trotz fehlender Umsätze müssen der 13. Monatslohn und stattliche Versicherungsprämien bezahlt werden. Etliche Betriebe stünden vor unüberwindbaren finanziellen Engpässen. «Hier sind die Behörden gefordert, Massnahmen rasch umzusetzen und Auszahlungen, zum Beispiel bei der Kurzarbeit, zügig vorzunehmen», sagt Wyniger: «Bereits heute sollte angestrebt werden, dass die für 18 Monate geltende Kurzarbeit über den September 2021 hinaus verlängert werden könnte.»

Das im Kanton Basel-Stadt geschnürte Hilfspaket sei für das Gastgewerbe enorm wichtig. Dass zudem die Löhne der Lehrlinge übernommen wurden, sei «schlicht grossartig». Der Kanton habe bislang sehr gut gehandelt, zum Beispiel beim Dreidrittel-Mietzinsmodell. Aber die Massnahmen reichten nicht fürs Überleben aus. Wyniger denkt an weitere, sorgsam geprüfte und faire Unterstützungsleistungen.

Besserung erst 2022

Für alle Wirtschaftsakteure ist die Planbarkeit angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie zum Riesenproblem geworden. «Für die Unternehmen ist dies die schlimmste mögliche Situation, weil ein Antizipieren von Entwicklungen verunmöglicht wird.»

Der Teufelhof rechnet auch für 2021 mit tiefen Hotelauslastungen und massiv gebremster Veranstaltungstätigkeit im Geschäfts-, Messe- und Kongress-Segment. Spätestens 2022 sollte sich die Situation so weit beruhigen, dass sich ab 2023 der Geschäftsverlauf normalisieren kann. Raphael Wyniger wünscht sich, dass die grosse Solidarität der Gäste, Partner, Mitarbeitenden und auch diejenige unter den Branchenkollegen anhalte. Wyniger anerkennt, dass der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle kommt. Nun gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen die zweite Corona-Welle auf die Branche haben wird. Er ist für sein Unternehmen überzeugt, dass die Krise bewältigt wird.