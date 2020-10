Einkehren in Lauwil – Ein Kotelett in vollkommener Abgeschiedenheit Die Lage des Bergrestaurants Vogelberg auf 1107 Metern Höhe ist einmalig – genauso wie die Aussicht von dessen Terrasse. Robert Bösiger

Der gelernte Koch und Hotelier Armando Baumgartner hat auf dem Vogelberg genau das gefunden, wonach er gesucht hat. Foto: Dominik Plüss

Jetzt, im goldenen Herbst, bettet sich das Bergrestaurant Vogelberg besonders schön in die Landschaft. An manchen Tagen sieht man von hier aus das Nebelmeer. Aber oft ist die Fernsicht von der wunderschönen Terrasse aus einfach nur traumhaft. Am besten kommt man mit Wanderschuhen, um die Jurahügel zu erklimmen.