Mahlzeit! Österreichisch kochen – «Ein Knödel darf alles» Knödel, Kaiserschmarrn, Sachertorte: Kathrin Schwarz bringt Baslerinnen und Baslern die authentische österreichische Küche näher. Isabelle Thommen

Kathrin Schwarz will den Baslerinnen und Baslern die österreichische Küche schmackhaft machen. Foto: Kostas Maros

«Die Schweizer lieben die Österreicher und die Österreicher lieben die Schweizer», sagt Kathrin Schwarz. Und da Liebe durch den Magen geht, bietet die gebürtige Österreicherin in Basel Kochkurse an. Unter der Marke «Sound of Taste» entführt sie die Teilnehmenden in die Welt von Sachertorte, Kaiserschmarrn und Co.