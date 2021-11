Der Club der Gentlemen – Ein Kniff, Lehrer nach Hause zu schicken Wieso nicht eine Schuluniform? Vielleicht kämen dann Lehrer in Zugzwang, ihre Garderobe zu ändern. Dominik Heitz

Mit Schuluniformen wären unsere Schüler in Sachen Kleidung manchen Lehrern wohl einen Schritt voraus. Foto: Alamy Stock Photo

Gerade wieder geraten sich Erwachsene darüber in die Haare, wie sich Schülerinnen und Schüler zu kleiden haben. Anlass dazu bot die Baselbieter Gemeinde Reinach, wo einer Lehrerin Jogginghosen an einer Schülerin dermassen missfallen haben sollen, dass sie das Mädchen wieder nach Hause schickte.

Wir alle kennen die Worte von Modeschöpfer Karl Lagerfeld, wonach jene, die Jogginghosen tragen, die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Die Aussage ist etwa so provokativ wie die Jogginghose selber, die – und mag sie noch so teuer sein – mit ihrem Gummizug und den Elastikbündchen an den Beinen die Anmutung eines in der Öffentlichkeit getragenen Kinderpyjamas hat.