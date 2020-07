Expats-Kultur – Ein kleines Stück Griechenland in Basel In den Basler Halbkantonen hat sich die Anzahl Griechen innert weniger Jahre verdreifacht. Der griechische Verein bleibt dennoch inaktiv. Löst sich die griechische Community allmählich auf? Nathalie Reichel

Betonen die Bedeutung einer verbundenen griechischen Community in Basel: Georgios Labaras, Präsident des griechischen Vereins (rechts), Kassierer Fotis Bassias (links), in der Mitte die ehemalige Vereinspräsidentin Ismene Joyce und Pfarrer Dimitrios Martzelos. Foto: Kostas Maros

Mehr oder weniger exakt vor zehn Jahren, nämlich am 23. April 2010, kündigte der damalige griechische Ministerpräsident Georgios Papandreou dem Internationalen Währungsfonds sowie den 15 EU-Ländern eine Staatsverschuldung in Höhe von über hundert Milliarden Euro an. Das war der Beginn der griechischen Wirtschaftskrise, von der sich das Land – und vor allem dessen Volk – noch bis heute zu erholen versucht.