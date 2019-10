Und dann diese Architektur! Roche-Tower, Meret-Oppenheim-Gebäude, der Messeturm. Die Fondation Beyeler, das Kunstmuseum, das Unispital, der Baloise-Neubau und natürlich der Novartis-Campus als architektonische Meisterleistung. Hier oben auf dem Siloturm wird einem so richtig ­bewusst, was diese Stadt alles zu bieten hat. Viel, sehr viel.

Geradezu kleingeistig wirkt deshalb die Debatte rund um fehlende Parkplätze, die seit Jahren unten auf dem Asphalt kocht und diese Woche neu aufgeheizt wurde. Das Elektrotechnikunternehmen Selmoni kehrt der Stadt den Rücken und zieht im Februar 2020 nach Münchenstein. Auf ­Baselbieter Boden kann der Betrieb jene Anzahl Parkplätze bauen, die er im Alltag für seine Fahrzeuge braucht. Die Moritz Hunziker Elektro AG aus Kleinhüningen macht es ebenso, sie zügelt nach Birsfelden. Tradition verschwindet. Ein kleines Stück ­Basel stirbt.

Als die «Basler Zeitung» die Fälle publik macht, bricht Hektik aus. Regierungsrat Hans-Peter Wessels schaltet sich ein. Er setzt einen Brief auf, weist die Firma Selmoni auf die Parkplatzverordnung samt Paragrafen hin. Er macht das, was jeder erfahrene Politiker in diesem Moment tut: Er wiegelt ab, er reizt alle taktischen Möglichkeiten aus und gibt den ­irritierten Volksvertreter, der nicht nachvollziehen kann, was da gerade geschieht. Auch Wessels’ Amtskollege meldet sich zu Wort. Genosse Christoph Brutschin bedauert den Weggang der Traditionsunternehmen, betont aber auch, wie wichtig es sei, dass die hier ansässigen Kunden weiterhin mit den weggezogenen Firmen Geschäfte machen können.

Es geht hier nicht darum, die ­Verkehrspolitik der rot-grünen Basler Regierung in den Boden zu stampfen. Hans-Peter Wessels hat viele gute Ideen, er verteufelt nicht per se das Auto. So ist der stramme SP-Mann beispielsweise für den Bau des ­Westrings, was ein Meilenstein wäre. Dennoch ist bei den Linken ein Mix aus Trägheit und Nonchalance fest­zustellen, die nicht nur manchen Steuerzahler zur Weissglut treibt. Die Chemiemultis, allen voran Novartis und Roche, sorgen mit ihren Steuermillionen für ein weiches Kissen im Basler Rathaus. Wer satt ist, bewegt sich nicht mehr richtig. Und wer sich nicht mehr richtig bewegt, kommt nicht mehr weiter.

Der linke Teil der Basler Regierung ist derart satt geworden, dass er die Wut der Büezer locker aushalten kann. Was kümmert mich ein verärgertes Elektro-Büdeli, das nach Münchenstein zügelt, wenn ich von Big Pharma eine halbe Milliarde Steuergelder kassiere? Was kümmert mich der Frust von ein paar Kleingewerblern, wenn ich die nächste Staatsrechnung mit einhundert Millionen Gewinn abschliesse?