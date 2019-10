Das Auto ist ein Freizeitvehikel

In den Sechzigerjahren brach in der Schweiz und Basel die grosse Autoeuphorie aus.

Bald schon zogen andere Familien nach. In den Sechzigerjahren brach in der Schweiz und Basel die grosse Autoeuphorie aus. Das eigene Fahrzeug befriedigte bei den einen das Geltungsbedürfnis, bei anderen die Bequemlichkeit. Allgemein wurde es zum Statussymbol für Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit – und zum Massenartikel. «Das Auto vereinigt in sich so viele rationale und irrationale Verwendungsmöglichkeiten», schrieb die «Zeit» in einem Rückblick auf jene Jahre, «dass nahezu alle Menschen gleichermassen aus den verschiedensten Gründen bereit waren, dafür Erhebliches aufzuwenden.»

Die Autos wurden wie eigene Kinder behandelt, mit Kosewörtern ausgeschmückt («Miggeli», «Schorsch», «Bobbi») und gehegt und gepflegt wie ein eigenes Kind. Samstag war Autowaschtag. Dann schrubbte und polierte der Familienvater das Fahrgerät, dass es nachher nur so funkelte.

Die Strassen wurden mit Parkplätzen zugepflastert, die Verkehrspolitik dem Auto bis zum Exzess untergeordnet.

Basels Stadtbild veränderte sich als Folge davon markant. Die Strassen wurden mit Parkplätzen zugepflastert, die Verkehrspolitik dem Auto bis zum Exzess untergeordnet. Gleichzeitig wuchs die Agglomeration; das Auto ermöglichte es den Menschen, auf dem damals noch steuergünstigen Land zu wohnen, aber die Stadt vergleichsweise schnell zu erreichen, um hier von den Zentrumsleistungen zu profitieren. Das alles hatte seinen Preis: die Pendlerströme nahmen zu, ebenso Staus, Lärm, Gestank und Feinstaub. Der Schulweg für die Kinder wurde gefährlicher. Irgendwann hatten immer mehr Bewohner genug davon: Das war nicht mehr das Basel, das sie sich wünschten. Und weil eine Regierung da ist, um das umzusetzen, was sich die Bevölkerung wünscht, ergriff sie Massnahmen – in einem hochkomplexen und sensiblen Bereich, bei dem es die unterschiedlichsten Interessenlagen zu berücksichtigen gilt.

Weiter so. Und ja nicht haltmachen jetzt. Auch wenn die Auto-Lobby lamentiert.

Ich finde, sie tut das hervorragend. Es geht in die richtige Richtung. Strassen und Quartiere werden verkehrs­beruhigt, Parkplätze reduziert, die Basler Innenstadt zunehmend zur Fussgängerzone umfunktioniert. Kurz: Die Stadt wird wieder ­lebenswerter. Wunderbar.