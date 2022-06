Spitzentennis im Baselbiet – Ein kleines, aber feines Turnier Nach zwei pandemiebedingt schwierigen Jahren lebt die regionale Tennisszene wieder auf. Es gibt sogar neue Events wie etwa den Aescher Vertex-Cup. Thomas Wirz

Ist als Nummer 1 gesetzt in Aesch: Nikolaj Talimaa. Foto: Dominik Plüss

Da, wo sonst in der Löhrenacker-Halle die Volleyballerinnen von Sm’Aesch-Pfeffingen ein und aus gehen, findet gleich nebenan auf der Anlage des TC Angenstein an diesem Wochenende ein fast neues Tennisturnier statt. Der Vertex-Cup feierte erst vor Jahresfrist eine gelungene Premiere. Und jetzt ist mit einem N3/N4-Tableau bereits auch ein Angebot für nationale Spitzencracks dazugekommen.

Das Teilnehmerfeld ist klein, aber fein und wird angeführt von den Regio-Spitzenspielern Nikolaj Talimaa (der Magdener wird aktuell als Nummer 57 der nationalen Rangliste geführt), Jasin Jakupi (73) und Manuel Mesmer (85). Grösstes Tableau ist das R1/R5-Event mit 27 Teilnehmern.

Im OK des Aescher Tennisclubs gibt man sich hinsichtlich der schon erreichten Spielerresonanz zufrieden, denkt aber auch bereits an mögliche Verbesserungen: «Das N-Feld lässt sich fürs Erste sehen, ist indes sicher noch ausbaufähig», sagt Vertex-Cup-Präsident Joël Klauser. Ein starkes nationales Feld zusammenzustellen, sei gar nicht so einfach. Und er präzisiert dazu: «Der schon vor der Premiere vor Jahresfrist gefundene Termin Ende Juni ist zwar gut, aber aufgrund von diversen Interclub-Aufstiegsspielen zumindest in diesem Jahr etwas schwierig. Und dann war wohl auch die Ausschreibung für N3/N4-Spieler etwas restriktiv, weil wir gar Anfragen von national bekannten N2-Akteuren hatten.»

Luft nach oben ist für die mittelfristige Zukunft des neuen Sommer-Regio-Anlasses jedenfalls vorhanden. Turnierdirektor Beat Kühni will zusammen mit seinem fünfköpfigen OK den Vertex-Cup Schritt für Schritt weiterentwickeln. Der Termin Ende Juni soll beibehalten, das N-Turnier zur Hauptattraktion ausgebaut und dabei die anderen Felder nicht vernachlässigt werden. «Es soll ein Event werden, an dem sich Spieler und Zuschauer möglichst wohlfühlen. Wir bieten etwa ein Rahmenprogramm und nicht zuletzt kulinarische Betreuung an», betont Clubmitglied Klauser.

Andere stark besetzte Turniere

Was den Stellenwert des Aescher Turniers im lokalen Turnierkalender betrifft, so reiht es sich datummässig ein zwischen das Tennis Open Basel und den Mitte Juli folgenden Birseck-Cup. Weil dort wegen des 60-Jahr-Jubiläums ebenfalls ein N-Turnier geplant ist, Ende Juli beim TC Casino das neue Emil-Handschin-Open mit einem N1/R1-Tableau und im August das Basel Outdoors folgen werden, wird die regionale Elite nach der Corona-Flaute heuer jede Menge Spielgelegenheiten haben.

Noch gar nicht erwähnt ist dabei das Mitte August zum zweiten Mal in Muttenz über die Bühne gehende ATP-Turnier, das erneut mit 25’000 Dollar dotiert sein wird.

