Podcast zum Schweizer Fussball – «Ein klassischer Sportchef hätte neben Degen sowieso nicht Platz» Warum wird David Degen nicht offiziell FCB-Sportchef? Was hat das YB-Team mit vergorener Milch zu tun? Wem droht der FCZ-Präsident mit Entlassung? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Bald feiert die neue Führung des FC Basel das Einjährige. Im Mai 2021 ist David Degen als Sieger im heftigen Machtkampf mit Bernhard Burgener hervorgegangen. Seither wartet man in Basel darauf, dass sich der Club wieder fängt. Aber auch nach zwölf Monaten sind die Umwälzungen in vollem Gang. «Ruhe ist nicht in Sicht», sagt Tilman Pauls in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit».

Derzeit suchen die Basler einen CEO, einen Sportchef und vermutlich auch einen Cheftrainer. Und Pauls fragt sich mit Blick auf CEO und Sportchef: «Ich bin gespannt, wer bereit ist, so einen Job am Ende anzunehmen.» Das Problem: Die neuen Führungskräfte müssten damit leben, dass sie in der Öffentlichkeit bloss als zweite Geige hinter Verwaltungsratspräsident und Aktionär Degen wahrgenommen würden.

Pauls rechnet nicht damit, dass Degen bereit ist, seinen Einfluss gerade auf den sportlichen Bereich zurückzufahren. Derzeit wird er auf der Website des FCB als «Chief Sports Director» geführt. Damit steht für Pauls fest: «Ein klassischer Sportchef hätte neben Degen sowieso keinen Platz.» Wobei klassisch hier heisst: Ein Sportchef, der innerhalb eines Budgets Handlungshoheit hat.

Ausserdem diskutieren wir in der Sendung, wie lange die aktuelle Mannschaft der Young Boys ihr Ablaufdatum bereits überschritten hat. Und wie viel sich im Sommer ändern muss. Moritz Marthaler findet: ««Für nächste Saison braucht es nicht unbedingt den kompletten Neuaufbau. Es könnte auch reichen, wenn an den richtigen Stellschrauben gedreht wird.»

Wir diskutieren den für einmal mauen Auftritt des baldigen Meisters FCZ. Und wir reden über die WM-Gruppe, in der die Schweizer wie 2018 auf Serbien treffen.

Wann welches Thema zu hören ist

02:29 Die Schweizer WM-Gruppe

11:03 Young Boys

19:35 FC Basel

32:49 FC Zürich

39:11 Vor GC - Luzern

43:13 Sion - St. Gallen

47:12 Schiedsrichter

50:58 Lausanne - Servette

52:45 Challenge League

58:08 FC Lugano

