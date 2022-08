Christof Tremp (links) mit einem Basil Smash auf Basis von Gin Alternative und Janick Planzer mit dem neu auf den Markt gebrachten Spritz Alternative von Rebels 0.0 % in der Bar am Wasser in Zürich. Sie finden beide: «Zum Anstossen braucht es keinen Alkohol.»

Foto: Jürg Waldmeier