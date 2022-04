Steuerwettbewerb im Baselbiet – Ein Kampf um die Superreichen? Dass die Gemeinden wegen der Finanzen in die Bredouille geraten, wurde bei der Verabschiedung der Budgets für das laufende Jahr klar. Jetzt wird ein Verteilkampf zwischen Geber- und Nehmergemeinden befürchtet. Benjamin Wirth

Gleich in sieben Baselbieter Gemeinden wurden 2022 die Steuern erhöht. Foto: Keystone

Der finanzielle Druck auf die Gemeinden in Baselland steigt. An sieben Orten wurden 2022 die Steuern erhöht; die Abwanderung guter Steuerzahler scheint manchenorts gröbere Sorgen zu bereiten. Darunter leiden die finanzstarken Gemeinden gleich doppelt. Sie müssen nicht nur den eigenen finanziellen Druck bewältigen, sondern über den Finanzausgleich auch die Löcher in den Kassen der Empfängergemeinden stopfen.